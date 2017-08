Nieuw schooljaar: scholen vlotjes aan het bouwen

Nog nooit waren de investeringen in schoolgebouwen zo groot. Dat is ook nodig want veel scholen waren verloederd en niet meer van deze tijd. Dat was ook zo in de Spanjeschool in Roeselare maar vanaf morgen kunnen ze daar aan de slag in een pareltje van hedendaagse architectuur. De school is echt een blikvanger in de buurt. Wat zich vroeger achter een muur afspeelde, is nu open en bloot te zien op straat en omgekeerd.

De bouwplannen dateren al van 2006. Het geduld is dus eindelijk beloond.

Lees ook: