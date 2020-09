Nieuw stadion Club positief voor omgeving volgens studie

Het nieuwe stadion van Club Brugge zal een positieve impact hebben op Sint-Andries. Dat is de voornaamste conclusie van de mileueffectenstudie die de club liet uitvoeren.

Blauwzwart wil volgend jaar starten met de bouw van een nieuw stadion voor 40.000 toeschouwers. Het mobiliteitsplan, het geluids- en lichtconcept van het stadion en de nieuwe groene parkomgeving zullen er volgens het rapport voor zorgen dat de buurt niet extra belast wordt.

Randparkings en shuttlebussen

Club Brugge is ook op zoek gegaan naar randparking in en rond Brugge voor ruim 5.800 wagens. Supporters zullen onder meer kunnen parkeren aan CNH in Zedelgem en op het B-Park. Tot 110 shuttlebussen zullen op wedstrijddagen op en af rijden.