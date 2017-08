Nieuw station Blankenberge volgende zomer klaar

De werken beginnen over een drietal weken en omvatten onder meer een nieuwe stationshal met loketten, automaten en zitjes, een concessie en sanitair. De reizigers zullen kunnen genieten van meer comfort. De werken zullen in juni 2018 klaar zijn. Goed voor een investering van 1,8 miljoen euro.

De werken voor het nieuwe stationscomplex in Blankenberge zijn in het najaar van 2014 gestart. Naast een station worden er in het complex ook appartementen, twee hotels en een parkeergebouw gerealiseerd. Het project is een publiek-private samenwerking tussen NMBS, de stad Blankenberge en Gromabel. Het nieuwe parkeergebouw is al in gebruik sinds februari 2016 en in juni opende het Hotel Mercure zijn deuren.