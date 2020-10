Nieuw stuk Malpertuis coronaproof in première

30 toeschouwers. Meer volk mocht er niet binnen op de avant-première van de nieuwe Malpertuis-productie ‘In de naam van de waarheid’. Het theatergezelschap wilde desondanks hun nieuwe stuk absoluut op de planken brengen. Toch merken ze dat de nieuwe strengere maatregelen een impact hebben op de reservaties. “Wij merken dat de reservaties meestal last minute binnen komen omdat mensen afwachten wat kan en wat niet,” vertelt Maud Verlynde van Malpertuis.

Waarheid, leugens & 'fake news'

De nieuwe voorstelling van Theater Malpertuis is een zogenaamd 'documentair theater' met een eigenzinnige kijk van de acteurs op de waarheid, leugens en 'fake news' in deze tijden. De voorstelling gaat woensdag in première in Tielt en wordt later nog op verscheidene plaatsen in Vlaanderen gespeeld.