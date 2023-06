Nieuw stuw- en sluiscomplex op Leie ingehuldigd

In Sint-Baafs-Vijve bij Wielsbeke is het nieuwe stuw- en sluiscomplex op de Leie ingehuldigd. De laatste sluis in het Seine-Scheldeproject, dat op termijn grotere schepen moet toelaten.

Chris Danckaerts, De Vlaamse Waterweg: "Enerzijds is er hier die sluis, van 280 meter lang en een breedte van 16 meter. Die dient om die grotere schepen die we in de toekomst op de Leie willen laten varen, om die te kunnen versassen. Anderzijds heb je daar het stuwcomplex. Dat was wel aan een renovatie toe. We hebben daar een nieuwe bovenbouw opgezet."

(lees verder onder de foto)

Sluis op maat

Die stuw regelt de waterstand op de Leie. Daar was vorige week nog een technisch probleem, waardoor het waterpeil van de rivier in geen tijd was gezakt. De nieuwe sluis dan, die heeft zes sluisdeuren van elk 40 ton. En vooral: het is een sluis op maat. "Er staan tussendeuren tussen. Daardoor kunnen we kiezen om die sluis over de volledige lengte te gebruiken als er zich voldoende schepen aanbieden. Als er kleinere schepen zijn, kunnen we met die middendeuren werken waardoor het waterverbruik wordt verminderd."

Het grotere type binnenschip dat straks ook de Leie op kan zal telkens 220 vrachtwagens kunnen vervangen in één keer. Het hele project kost 70 miljoen euro. Al is het nog niet klaar: de stuw nemen ze pas na de zomer echt in gebruik.