Nieuw toestel doodt alle bacteriën en virussen, dus ook coronavirus

Het Wevelgemse bedrijf Infralia heeft een luchtsterilisator ontwikkeld om bacteriën en virussen via UV-straling uit de lucht te halen in bijvoorbeeld een klaslokaal of restaurant.

Dat kan terwijl er mensen in de ruimte aanwezig zijn, want de schadelijke stralen blijven in het toestel, anders dus dan bij het steriliseren van operatiekwartieren. Dat gebeurt als niemand aanwezig is.

Bart Surmont: “Ziekenhuizen kennen de technologie van het steriliseren van hun ruimtes met UV licht al veel langer. Zo moeten artsen er zeker van zijn dat hun operatiekwartieren bacterie-en virusvrij zijn. Daarom zetten ziekenhuizen hoog in op het steriliseren van hun operatiekwartieren met UV-stralen. Ultraviolet licht is echter schadelijk indien dit rechtstreeks en lange tijd op de mens geprojecteerd wordt. Daardoor moeten operatieruimtes altijd ’s nachts gereinigd worden, als niemand aanwezig is, en kunnen daarom dan niet 24/7 gebruikt worden. Dat moet eenvoudiger en beter kunnen, zo dacht Bart Surmont.

Krachtig wapen in Covid19-tijden

“Het toestel steriliseert lucht door middel van UV-licht en foto-ionisatie. Het is een krachtig wapen in Covid19-tijden,” zegt Surmont. Het apparaat van Infralia meet 28 op 64 centimeter en kan een ruimte tot 85 kubieke meter op een uur tijd steriliseren terwijl je dus in de kamer actief kan blijven. “Dat is niet alleen goed nieuws voor ziekenhuizen, maar ook voor tal van andere sectoren. Denken we maar aan het probleem van het verluchten en virusvrij houden van klaslokalen, de toenemende hygiënische eisen waarmee de horeca geconfronteerd wordt, zuiver houden van kamers in ziekenhuizen of woonzorgcentra, het bij mekaar zitten van veel mensen in vliegtuigen of openbaar vervoer of gewone particulieren die hun huis virusvrij willen houden.”

Het bedrijf kan voor zijn product al rekenen op interesse uit binnen-en buitenland. Onder meer een Iers ziekenhuis staat klaar om het toestel in gebruik te nemen op zijn Covid19-afdeling. Eén toestel kost 1.114 euro.