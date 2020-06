Nieuw type kusttram aangekomen uit Spanje

De eerste nieuwe kusttram van De Lijn is per schip in ons land aangekomen.

Het voertuig werd gebouwd bij tranconstructeur CAF in het Spaanse Zaragoza. De Lijn bestelde een vloot van 48 dergelijke trams voor de kust. De nieuwe tram mag dan al aangekomen zijn, die zal weliswaar nog geen reizigers vervoeren deze zomer. Eerst moeten er onder meer nog testen gebeuren en moeten de chauffeurs en technici opgeleid worden. De nieuwe trams zullen wellicht pas aan het einde van dit jaar of begin 2021 effectief in dienst kunnen worden genomen.

Het is niet enkel Sinterklaas die per boot uit Spanje komt. Ook de gloednieuwe Kusttram arriveerde zopas per boot.



Nog even, en hij staat bij De Lijn te blinken… Stay tuned!#MijnLijnAltijdInBeweging #Kusttram #DeLijn pic.twitter.com/NzuTsMtW2f — De Lijn (@delijn) June 21, 2020

