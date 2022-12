Nieuw uitkijk- en rustpunt in Mariakerke: zo wil Oostende gezinnen aantrekken

In Mariakerke bij Oostende is de bouw van het uitkijk- en rustpunt op de Zeedijk aan het strand van start gegaan.

De aanleg gebeurt ter hoogte van de Dorpsstraat en past binnen de fiets- en wandelroutes langsheen de kust, zegt de stad Oostende in een mededeling. De werkzaamheden zullen duren tot eind maart.

Langs de kust - en dus ook in Oostende - lopen tal van fiets- en wandelroutes. Stad Oostende besliste om op een strategisch punt een rustplek te bouwen voor de vele wandelaars en fietsers.

Houten steiger van 41 meter met "prachtig" uitzicht

In de plannen is het rust- en uitkijkpunt opgevat als een steiger van maar liefst 41 meter lang, met aansluiting op de Zeedijk, maar ook naar het strand. Het gaat om een houten constructie die in de eerste plaats dient als rustpunt voor fietsers en wandelaars. Er komen zitbanken en ook een picknickplek.

"Een prachtig uitkijkpunt om de stranden van Oostende en om, bij mooi weer, onze ganse kustlijn te kunnen bewonderen," aldus Björn Anseeuw.

Open constructie met respect voor strand en dijk

De steiger met aansluiting op de Zeedijk wordt opgebouwd uit massief hardhout. De toegang naar het strand zal gebeuren door middel van trappen, met verschillende bordessen (of tussenplateaus).

Op elk bordes wordt een ruime verblijfsplek met bank gemaakt. De constructies zullen goed aansluiten bij de dijk en de strandbeleving blijft optimaal.

Nieuwe troef in Mariakerke voor jong en oud

“Met dit unieke uitkijk- en rustpunt krijgen we een nieuwe troef voor jong en oud in Mariakerke. Een gezellige picknick, een leuke selfie of even pauzeren tijdens de vele wandel- en fietsroutes die hier langs lopen, het kan er allemaal”, zegt Burgemeester Bart Tommelein.

“We bouwen zo verder aan de meest familievriendelijke badplaats aan de kust. Tijdens de zomermaanden staat er al een houten amfitheater op het strand en zijn er tal van activiteiten, met deze nieuw blikvanger zullen we die titel het hele jaar door waarmaken.”

Werken klaar voor de paasvakantie

De werkzaamheden gingen onlangs van start. Het einde van de werken is voorzien eind maart, nog voor de paasvakantie. Op die manier komt de opbouw van de strandcabines niet in het gedrang. De kostprijs bedraagt 635.383 euro (incl. btw) met een subsidie i.k.v. Eurocyclo (t.w.v. 235.750 euro) en de provincie West-Vlaanderen (t.w.v. 47.150 euro).