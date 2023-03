Nieuw uitkijkplatform op dak van Muziekcentrum in Dranouter

Dranouter is een uniek plaatsje rijker. Vanop het dak van het muziekcentrum kan je vanaf nu genieten van een schitterend uitzicht dankzij het nieuwe uitkijkplatform Klankpanorama.

Het uitkijkpunt 'Klankpanorama' past in het project van de provincie en toerismebedrijf Westtoer om een netwerk van uitzichtpunten te creëren. De vzw Dranoeter neemt het dakterras mee in haar werking.

Investering van een kwart miljoen

Naast 150.000 euro van Westtoer investeerde de vzw Dranoeter zelf 100.000 euro voor de aanleg van het terras op haar Muziekcentrum.

"Het idee is om deze ruimte ook te gebruiken voor workshops en om af en toe een klein concert te organiseren. We willen deze plaats laten leven", vertelt Bavo Vanden Broeck van vzw Dranoeter.

Gratis toegang

'Klankpanorama' is het elfde uitkijkpunt in West-Vlaanderen en is bovendien elke dag gratis toegankelijk.

Tegen 2025 moeten er meer dan twintig zijn. "Dit jaar staan er nog vijf op het programma: de kerktorens van Lissewege en Lampernisse, de Sint-Anna kapel in Dentergem, het Westerpunt in De Panne en het Belfort in Menen", zegt voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

