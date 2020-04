Nieuw uitkijkpunt in De Panne met zicht op duinen en zee

De Panne realiseert een nieuw uitkijkpunt met zicht op het natuurreservaat De Westhoek, de zee en de stranden. Het uitkijkpunt is een architecturaal hoogstandje dat kadert in het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer.

Het uitkijkpunt komt op het einde van de betonnen duinvoetversterking van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Deze duinvoetversterking wordt ook gebruikt als wandeldijk en ligt in het verlengde van de zeedijk. Het uitkijkpunt zal toegankelijk zijn via de wandeldijk en via het lager gelegen strand. Dankzij z’n ligging, net naast de duinen en het Westhoekreservaat, is het uitzicht rondom adembenemend.

Met de voeten in het water

Het uitkijkpunt wordt volledig in beton gerealiseerd: een robuust materiaal dat qua kleur en structuur mooi aansluit bij het strand en de duinen en dat bovendien opgewassen is tegen het agressieve zeeklimaat. Leuke extra is dat bij springtij de ingang op het strand overspoeld wordt door zeewater.

Horizon 2025: zicht op West-Vlaanderen

Doorheen de ganse provincie worden er de komende jaren heel wat uitkijkpunten gerealiseerd dankzij Horizon 2025, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Naast het bouwen van nieuwe uitkijkpunten worden ook bestaande gebouwen met een uniek uitzicht (vb. kerken) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.