Nieuw uitkijkpunt geopend, pal op de frontlinie van WO 1

In Ieper opent The Front Eye. Een nieuw uitkijkpunt in het Hooge Crater museum, pal op de frontlinie van de eerste wereldoorlog.

Vier jaar lang was het een plek van allesverwoestende mijnontploffingen en veel leed voor de frontsoldaten. Ook hun verhaal krijgt nu met the Front Eye een extra laag in de vernieuwde museumkapel.

(lees verder onder de foto)

Niek Benoot, Hooge Crater Museum Ieper: "De laag is inderdaad letterlijk en figuurlijk. We staan op de tweede verdieping in het museum. Vroeger het venster dat het licht van buiten naar binnen bracht. We kijken nu van binnen naar buiten. Als we door de front eye kijken, zien we niet alleen de militaire begraafplaats Hooge Crater, maar ook Hill 60 en Hill 62. We zien als het ware het front van 14-18."

"The Front Eye brengt je het antwoord waarom er 4 jaar zo lang gevochten werd om deze heuvels, waarom de kleine hoogteverschillen zo belangrijk waren, waarom die Hooge Crater strategisch zo’n immense rol speelde. En dat pal op de plek waar het allemaal gebeurde."