Nieuw verkeerscomplex Kortrijk in volle opbouw

De centrale brug over de R8 is ondertussen bijna afgewerkt. De werken zitten op schema en verwacht wordt dat de aansluiting volgend jaar in het najaar zal open gaan.

Vandaag kunnen bezoekers voor het eerst de werf bezoeken, en dat lokt veel aandacht vanuit de buurt. Zij zien een absoluut huzarenstukje. Vorige week zijn de liggers geplaatst. Maar de stabiliteit op deze plaats is een uitdaging: "Wij werken met drones om een dergelijk project aan te nemen, niet enkel voor de stabiliteit voor opmetingen, maar ook voor minder hinder en de verkeersdoorstroming. En dit project -dat is ook niet onbelangrijk- is een sustainable project. Dat betekent dat we kijken om de uitstoot maximaal te beperken", meent Dominique Valcke van aannemer Stadsbader.

Weinig hinder

Het grote project veroorzaakt opvallend weinig hinder, dat merken ook de buurtbewoners: "Ik vind dat het heel goed meevalt, eerlijk gezegd. Het is goed geregeld. Omdat de lichten weg zijn, is er een vrij vlotte doorstroming. Ik mag zeker niet klagen."

Alles zit op schema en de werken zouden volgend jaar in het najaar moeten afgerond zijn. Dan komt er een oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie die hier 25 jaar aangesleept heeft.