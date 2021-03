Nieuw vervoersplan De Lijn maakt Brugge leefbaarder

In Brugge rijden er straks bijna de helft minder bussen dan nu, er verdwijnen ook 174 bushaltes. Dat staat in het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat de binnenstad een stuk leefbaarder moet maken.

Er was in Brugge geregeld protest tegen de vele bussen die de stad doorkruisen. Dat zorgt niet alleen voor verkeersoverlast maar ook voor lawaaihinder en vervelende trillingen.

In haar nieuw vervoersplan pakt De Lijn nu uit met nieuwe trajecten voor de bussen in Brugge. Dat moet zorgen voor meer leefbaarheid in de binnenstad en daarbuiten. De tijd dat er elke dag 300 tot 400 bussen door de centrumstraten rijden, is straks definitief voorbij. Dat aantal wordt herleid tot maximum 180 per dag.

174 stopplaatsen verdwijnen

Bussen zullen niet langer dwars door de binnenstad van de ene deelgemeente naar de andere rijden. Er is ook een nieuwe regel die zegt dat haltes voortaan minstens 400 meter van elkaar moeten liggen. In totaal verdwijnen er zo 174 stopplaatsen, 48 andere worden verplaatst. De stad investeert wel 1,2 miljoen euro om de haltes die blijven bestaan nog comfortabeler te maken.

Nog niet meteen elektrische bussen

Er komen ook kleinere, elektrische bussen, al zal dat nog duren tot 2023 of zelfs 2024.