Nieuw visserijmuseum in Lombardsijde

Na meer dan veertig jaar als visser aan het werk te zijn geweest, is Charles Beuckels in Lombardsijde zijn eigen visserijmuseum begonnen. Charles noemt zijn museum Thuishaven. Want het is een plek over de visserij met verhalen die we niet verloren willen laten gaan.

Je weet niet waar eerst kijken als je het museum binnenstapt. Er is de miniatuurvloot die Charles in zijn schaarse vrije tijd zelf in elkaar knutselde én de vele foto’s en attributen van het vissersleven. De carrière van Charles is de rode draad van het museum. Als scheepsjongen van 15 jaar leerde hij de vissersstiel op IJsland. Vele jaren was hij als schipper- reder van de Nieuwpoort 86 Surcouf de garnalenkoning van onze vissersvloot.

Het privémuseum Thuishaven is enkel open op aanvraag en is gratis.