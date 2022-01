Nieuw vissersschip Z26-Avanti gedoopt

De Z26-Avanti is de nieuwste aanwinst van de Vlaamse vissersvloot. Het is intussen de zevende nieuwbouw in een jaar tijd. Dat heeft vooral met de verduurzaming van de visserij te maken.

Reder Steve Depaepe besliste twee jaar geleden om mee te stappen in de trend van nieuwbouwschepen. De Avanti is nu klaar om te varen. Een nieuw schip is goed voor het milieu, de bemanning en de reder. Steves vorig vaartuig was na dertig jaar dienst compleet verouderd. Het brandstofverbruik allen al is verminderd met zo’n dertig procent.

Ook op vlak van arbeidsomstandigheden en vistechnieken is het schip een aanwinst. De boomkortreiler is gebouwd voor de nieuwste uitdagingen doordat men tegenwoordig op zee met veel rekening moet houden. De Avanti vaart maandag voor het eerst uit.