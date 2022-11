Nieuw vrijliggend fietspad in Don Boscolaan klaar

In Kortrijk wordt fietsen weer een beetje veiliger: jongeren kunnen op weg naar school over een nieuw dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden van de drukke Don Boscolaan. Het is vandaag officieel ingehuldigd.

Voorheen verliep al het verkeer gemengd in de smalle Don Boscolaan, met heel wat conflicten tot gevolg. Fietsers en wandelaars hadden er nauwelijks plek tussen de wagens. Met dit nieuwe vrijliggende fietspad zorgen we voor een veel veiligere verbinding tot aan de twee scholen in de buurt. Het gaat om 500 meter nieuw fietspad met eigen openbare ledverlichting. De werken kostten 535.000 euro. (lees verder onder de foto)

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: "Er werd de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in de schoolomgeving van Don Bosco en Kinderland. Met het nieuwe fietspad achter de bomenrij is de Don Boscolaan echt stukken veiliger dan voorheen. Maar ook de wegen náár de scholen werden veel veiliger. Nieuwe afgescheiden fietspaden op de N43, een fietsstraat op Sint-Anna en een volledig vernieuwd Kapellepad zijn forse investeringen voor deze omgeving."

Tuur Ottevaere, directeur Don Boscocollege: "De Ouderraad en school zijn blij dat de verkeerssituatie voor fietsers in de Don Boscolaan een stuk veiliger geworden is. We zijn hiervoor geregeld ook in overleg gegaan met de stadsdiensten."