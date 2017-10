Nieuw-Zeeland herdenkt WO 1 aan Menenpoort

Dat gebeurde onder de Menenpoort in Ieper met een ceremoniële Maori waka. Honderden genodigden en bezoekers volgden de ceremonie die de traditionele Last Post voorafging.

Vandaag is het exact honderd jaar geleden dat de Nieuw-Zeelanders hun zwartste dag uit de geschiedenis kenden. Bij hun inbreng op 12 oktober 1917 tijdens de Slag bij Passendale verloren ze 960 soldaten.

Nieuw-Zeeland heeft sowieso een bijzondere band met de Westhoek want procentueel gezien was Nieuw-Zeeland het grootste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer 10 procent van de totale bevolking, zo'n 100.000 Nieuw-Zeelanders, kwam naar Europa om te vechten aan het front. Een vijfde daarvan zou nooit meer terugkeren, 60 procent werd getroffen. Hun deelname aan de Eerste Wereldoorlog was ook heel belangrijk in de natievorming van het land. Ook Mesen dragen de Nieuw-Zeelanders in hun hart omdat daar fel werd gevochten tijdens de Mijnenslag en er een Nieuw-Zeelandse begraafplaats ligt.

Maori Waka

De ceremonie begon om half acht met projecties op de vestingen van Ieper en een naderende belichte kano vanop het water langs de vesten, de Maori Waka. Aan land luidde een haka de ceremonie in. De Last Post zelf werd opgeluisterd door Dave Dobbyn, een levende muzieklegende in Nieuw-Zeeland. Verder bleef de Last Post vrij traditioneel met onder meer een gebed, een korte herdenking en een kransenlegging alvorens de Maori's besloten met nog een haka.

