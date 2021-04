Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten herdacht

In de frontstreek stond dit weekend in het teken van Anzac Day, de dag waarop Australië en Nieuw-Zeeland hun deelname aan de Eerste Wereldoorlog herdenken. Zonnebeke deed het met de start van het herdenkingsproject 'Faces Of War' en in Ieper werd een coronaprove Last Post geblazen.

Omdat er in de Westhoek heel wat Australiërs en Nieuw-Zeelanders gevochten hebben en gesneuveld zijn, wordt Anzac Day er op diverse plaatsen herdacht. Zo is er in Ieper altijd een speciale Last Post om 11 uur om de 60.000 gesneuvelden te eren. De Menenpoort en de omgeving rondom de poort waren door de coronamaatregelen niet toegankelijk voor het publiek. Het herdenkingsmoment was wel te volgen via de livestream op de Facebookpagina van de Last Post Association.

(Lees verder onder de foto.)

Littekens uit de oorlog

Zonnebeke herdenkt op zijn beurt Anzac Day met een kunstwerk aan de ingang van het Memorial Museum Passchendale 1917. Voor zijn ‘Faces of War’ gebruikte kunstenaar Jan Fieuw 129 authentieke dwarsliggers uit WO I. De eiken balken met kogels of granaatscherven dragen nog de littekens uit de oorlog. Wanneer de coronapandemie het toelaat, is het Fieuw’s bedoeling om het kunstwerk ook in Frankrijk of Engeland tentoon te stellen.