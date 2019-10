Nieuw zeilwagencentrum opent

Het oude gebouw uit 1996 was te klein geworden voor de 400 leden, en is vervangen door een multifunctionele, volledig onderkelderde nieuwbouw. De Panne investeert 1.350.000 in het nieuwe centrum, met de steun van Toerisme Vlaanderen.

Stephane Buyens, Schepen van sport De Panne: "Wij hebben geen jachthaven, maar wel een zeilwagenclub. En dat is toch wel een sterk gegeven. Ik vind dat dé sport van de Westkust, en de jeugd kan er enorm van profiteren. Het is iets wat je kunt doen zonder dat je zwaar moet investeren in boten en dergelijke. Het is open voor iedereen. Het is een schitterend gegeven, en de investering in de nieuwe club zorgt ervoor dat het op zijn pootjes staat."