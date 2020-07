Nieuw zwembad Aquandé eindelijk open

De opening was gepland voor 3 april maar door de coronacrisis moest dit worden uitgesteld.

Het zwembad is een samenwerking tussen de gemeente Anzegem en Deerlijk. Het gaat om een investering van 6 miljoen euro. In 2011 moest het Gaverbad onverwachts de deuren sluiten omdat betonrot voor een onveilige situatie zorgde. Renovatie bleek te duur en dus werden de plannen gesmeed voor Aquandé.

Beperkte capaciteit

De capaciteit van het nieuwe bad is door de coronacrisis voorlopig beperkt. Per anderhalf uur mogen er 30 zwemmers binnen. Tussen twee tijdsblokken zit telkens een halfuurtje om alles te ontsmetten.

Op de eerste dag was er heel wat belangstelling. Marthe Verhaeghe uit Tiegem is blij dat ze nu in Vichte kan komen zwemmen. 'Dat is net iets dichter bij huis', zegt ze.