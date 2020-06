Nieuw zwembad Aquande mag eindelijk openen

De veiligheidsraad heeft beslist dat zwembaden vanaf woensdag 1 juli weer open mogen. In Deerlijk en Anzegem zijn ze bijzonder blij, want beide gemeenten hebben geïnvesteerd in een nieuwe zwemfaciliteit.

Aquande zou normaal op drie april de deuren openen, maar daar stak corona een stokje voor. Woensdag is het dus eindelijk zover. Deerlijk en Anzegem investeerden zes miljoen euro in dit complex, met een groot bad en een instructiebad. De opening zal zonder groot feest gebeuren, de toeters en bellen zijn voor de eerste verjaardag in 2021.

Ook de Vlaamse Sportfederatie (VSF) is heel blij met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de zwembaden te laten heropenen. Wel doet de federatie een oproep aan de lokale overheden om dat te volgen en de zwemmers maximaal toegang te geven tot hun sport.

"We zijn eerst en vooral heel blij met de beslissing over de zwembaden, want dat waren de enige die nog niet konden heropenen", aldus Robin Ramakers, manager vertegenwoordiging bij de Vlaamse Sportfederatie. "We hopen nu dat de lokale overheden daarin meegaan. We doen dan ook wel echt een oproep om die sporters maximaal toegang te geven tot hun sport."