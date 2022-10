Nieuw zwembad Beernem krijgt vorm

Het nieuwe zwembad in Sportpark Drogenbrood in Beernem krijgt langzaam vorm. Voor het eerst krijgen onze redactie en het gemeentebestuur toegang tot de bouwwerf. En hoewel het om een aanzienlijke investering gaat, heeft Beernem beslist om alles zelf te betalen.

Momenteel worden de zwemkuip en de kelder gebouwd. Het wordt een 25 meterbad met acht banen. Daarnaast komt ook een instructiebad met beweegbare bodem en een peuterbad. Beernem betaalt alles zelf.

"We hebben eerst eens gekeken bij omliggende gemeenten of een cofinanciering mogelijk was, maar geen enkele gemeente gaat mee met ons in zee. Vandaar dat we het zelf doen. En we hebben daar een goede reden voor. Alle scholen komen naar hier zwemmen", zegt burgemeester Jos Sypré.

Het nieuwe zwembad krijgt alle duurzame technieken mee voor verwarming en energie, een ondergrondse kelder vol. Het kostenplaatje voor dit alles is 9,5 miljoen euro. Veel gemeenten zetten hun grote investeringen noodgedwongen op pauze in afwachting van betere tijden, maar voor Beernem is het nieuwe zwembad een prioriteit.

"In de eerste plaats willen we de vorige gebruikers van het toenmalige Bloemendale zwembad bedienen. Dat waren toch 100.000 bezoekers per jaar", verduidelijkt Patricia Waerniers, schepen van financiën en sport. De uitgave is volgens Waerniers draagbaar voor Beernem. Bovendien is alles grondig afgetoetst.

In het najaar van 2023 kunnen de Beernemse inwoners het zwembad voor het eerst ontdekken.