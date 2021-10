Nieuw zwembad Beernem zal meer kosten dan voorzien

De prijs van het nieuwbouwproject stijgt van goed 7,5 bijna 10 miljoen euro. Oorzaak daarvan is de coronacrisis. Het nieuwe zwembad komt op het sportpark Drogenbrood. Door corona zijn de prijzen in de nieuwbouw tot wel een kwart gestegen. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw 25 meter-bad met acht banen loopt momenteel en Beernem wil het ontwerp niet aanpassen om de kosten te drukken. Het oude zwembad Bloemendale ging deze zomer definitief dicht, omdat het niet meer veilig bleek. De bouw van het nieuwe zwembad zou starten in januari of februari.

