Nieuw zwembad Brigitte Becue in Oostende opent op 1 mei

Het nieuwe Zwembad Brigitte Becue in Oostende is zo goed als gebruiksklaar. De werken liepen vertraging op waardoor de oorspronkelijk voorziene opening begin dit jaar moest worden uitgesteld. Intussen heeft de aannemer het gebouw opgeleverd en wordt alles voorbereid zodat het zwembad op 1 mei...

De bouw van het nieuwe Zwembad Brigitte Becue aan de Northlaan in Oostende liep in de laatste fase van het bouwproject vertraging op. Daardoor kon de voorziene opening begin dit jaar niet doorgaan.

Laatste loodjes

Het gebouw met olympisch bad, recreatief gedeelte met wellness, glijbanen en cafetaria werd opgeleverd. "Na de oplevering wordt er nu hard gewerkt om het zwembad en de cafetaria volledig in te richten, het personeel op te leiden en alles voor te bereiden voor de opening voor het grote publiek", aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen.

Oud zwembad sluit op 25 april

De bedoeling is om het Zwembad Brigitte Becue op zaterdag 1 mei 2021 te openen. Het oude zwembad blijft in gebruik tot en met zondag 25 april. Tussen 26 april en 30 april gebeuren dan de laatste verhuiswerken zodat het nieuwe zwembad op 1 mei volledig klaar is voor opening. "Door de huidige coronamaatregelen kunnen voorlopig enkel baantjeszwemmers terecht in het huidige zwembad aan Drie Gapers. Afhankelijk van de maatregelen op het moment van de opening, bestaat de kans dat in de eerste periode na de opening ook enkel baantjeszwemmers zullen kunnen genieten van het nieuwe Zwembad Brigitte Becue", besluit schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Abonnementen blijven geldig

De huidige abonnementen blijven geldig tot eind april. Het resterende aantal betaalde zwembeurten op de meerbeurtenkaart wordt verrekend bij de aanschaf van een abonnement of meerbeurtenkaart voor het nieuwe zwembad. Zwembadgebruikers kunnen daarvoor terecht bij het kassapersoneel.