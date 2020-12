Nieuw zwembad Wevelgem verwelkomt eerste zwemmers

De ‘Zwemkom’ opent de deuren nog niet voor het grote publiek, daarvoor is het nog even wachten tot in januari. Maar de komende weken gaat de gemeente het bad testen.

De redders en technische medewerkers hebben de afgelopen weken een opleiding gevolgd. Ze leerden met de installatie werken, bekeken alle looplijnen en noodprocedures. Schepen van Sport Geert Breughe: “De tijd is aangebroken om te kijken hoe alles werkt met echte zwemmers in het bad. We zijn heel benieuwd om te zien wat de kinderen van De Zwemkom vinden. Het recreatief gedeelte is alleszins heel tof en op maat van kinderen. De glijbaan zullen ze ook heel leuk vinden. Maar daarnaast moeten we ook bekijken hoe de filters reageren op de aanwezigheid van zo’n grote groep mensen in het water. Daarom zijn deze testweken wel belangrijk.”

Zoutelektrolyse

In tegenstelling tot het huidige -oude- zwembad werken ze in De Zwemkom niet met een klassieke chloorinstallatie, maar wel met zoutelektrolyse. Om het water proper te houden, haalt de installatie chloor uit zout. “We moeten dus geen chloor meer opslaan en ons personeel komt er ook niet meer mee in contact. Dat is allemaal een pak veiliger. De installatie is afgeregeld en de waardes van het water zijn goed, dankzij de testzwemmers zullen we zien hoe de waarden reageren en kunnen we de instellingen perfect op punt stellen.”

