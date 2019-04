Nieuwbouw AZ Delta half november open

De officiële opening van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis in Roeselare is voorzien op 15 november.

In de eerste helft van december zullen de patiënten dan verhuizen. De grote verhuis naar de nieuwe campus start al in september. De werken, die meer dan vijf jaar geleden startten, zitten daarmee op schema, de bovenste verdiepingen van het ziekenhuis zijn zo goed als klaar. Om zeker geen parkeerproblemen te hebben is beslist om nog een extra verdieping te bouwen op de personeelsparking. Zo komen er nog eens 400 plaatsen bovenop de voorziene 1400. Ook de werken op de Rijksweg zullen midden december achter de rug zijn.