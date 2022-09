Nieuwbouw psychiatrisch ziekenhuis Kortrijk heeft plaats voor 52 kinderen en jongeren

Op de site van het vroegere Sint-Jozefinstituut aan de Langemeersstraat in Kortrijk prijkt nu een nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie. Eind september wordt het gebouw in gebruik genomen.

De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen en is sindsdien een gevestigde waarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 volgde, als enige in West-Vlaanderen, de oprichting van een forensische jeugdpsychiatrische eenheid De Patio.

Groter aanbod

Een nieuwe infrastructuur was nodig door het grotere aanbod. "Het zal niet enkel een heuglijk moment zijn voor de kinderen en jongeren, maar ook voor onze medewerkers", zegt algemeen directeur Olivier Peene.

De nieuwbouw vormt samen met het Psychiatrisch Ziekenhuis een centraal gelegen campus. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, zoals autisme, depressie, psychose... kunnen er terecht.

52 kinderen en jongeren kunnen terecht in de nieuwbouw. Er zijn ook vijf behandeleenheden: een forensische afdeling (Patio), een crisisafdeling voor adolescenten (K-jotter), behandeleenheden voor peuters en kleuters (K-dee), de lagere schoolleeftijd (K-star) en de middelbare schoolleeftijd (K-det).

Tuin om tot rust te komen

Naast de mogelijkheid tot ziekenhuisopname kunnen kinderen en jongeren ook op dagtherapie komen in De Korbeel. De Patio behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een psychiatrische problematiek die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank.

Het gebouw is ontworpen volgens het patiomodel. Alle behandeleenheden bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van een (be)veilig(d)e en ruime patiotuin. Mieke Demeestere (directeur patiëntenzorg): “Hiermee willen we het positieve effect van de natuur op zowel de lichamelijke als mentale gezondheid maximaliseren. De patiotuin per leefgroep laat bovendien kinderen/jongeren toe om – in geval van toenemende spanning of bij dreigende escalatie – tot rust te komen.”