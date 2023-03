Nieuwbouw WZC Mariaburcht in Dentergem ingehuldigd

In Dentergem vindt vandaag de inhuldiging plaats van de nieuwbouw WZC Mariaburcht. Het is een privéwoonzorgcentrum van Curandogroep. Net als vroeger zijn er 88 langverblijvers en 10 kortverblijvers.

De nieuwbouw vervangt het bestaande woonzorgcentrum Mariaburcht. Het gebouw is al in gebruik sinds begin dit jaar, maar vandaag is het gebouw officieel ingehuldigd door Monseigneur Franco Coppola. Er zijn onder meer gemeenschappelijke leef- en eetruimtes per verdieping met zicht op de buitenomgeving.

Veiligheid en structuur

De woonzorgflats zijn aangepast tot assistentiewoningen om zo gepersonaliseerde zorg aan te bieden. Naast de 88 woongelegenheden beschikt de site ook over een centrum voor kortverblijf, een centrum voor dagopvang, een centrum voor dagverblijf en een lokaal dienstencentrum met Welbipunt.

In de nieuwbouw zijn er ook vier huisjes voor mensen met dementie. Daar staat ook veiligheid en structuur centraal. Deze woonvorm streeft ook naar een optimale balans tussen privacy en zorg voor deze specifieke doelgroep.

Duurzaam en ecologisch

Het is een duurzame en ecologische nieuwbouw. Op het dak liggen zonnepanelen om optimaal gebruik te maken van natuurlijke warmtebronnen. Er ligt ook een veld voor energieopslag, waardoor de site onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Naast warmte is ook water een groot aandachtspunt. De gronden rond de Speibeek vormen een natuurlijk overstromingsgebied. De nieuwbouw ligt in dezelfde zone, maar de inplanting van open grachten garanderen ook in de toekomst een gezonde waterhuishouding.