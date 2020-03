Mocht de opvangcapaciteit voor het AZ Delta in Roeselare een probleem vormen, dan maakt de nieuwbouwcampus in Rumbeke deel uit van een noodplan.

De opening van de nieuwe campus is uitgesteld, net door de uitbraak van het coronavirus. Op dit moment is capaciteit geen probleem en is er ook nog ruimte in andere campussen. Maar mocht het nodig zijn, dan blijft de dienst Intensieve Zorgen aan de Meensesteenweg en kan de nieuwbouw toch een rol spelen. Medisch directeur Lieven Wostyn: "Dit moet nog duidelijk met de verschillende overheden besproken worden. Maar we zijn klaar om eventueel ook daar aan noodopvang te doen".