Nieuwe ’t Zand heeft aandacht voor plantengroei

De werken in het centrum van Brugge die ’t Zand moeten vernieuwen, houden rekening met de plantengroei. Zo worden speciale ‘boombunkers’ geplaatst om de wortels van de bomen te beschermen.

De bomen zullen dankzij de ‘boombunkers’ niet in aanraking met nutsleidingen komen en voldoende ruimte hebben. Dat is nodig, want de ondergrondse parking ligt slechts tientallen centimeters onder het pleinoppervlak. De bomen die eerder op ’t Zand stonden moesten allemaal gerooid worden, net omdat hun wortelgestel zich niet kon ontwikkelen en ze zo ziek werden.

'Bomenbunkers' worden op 't Zand geplaatst, deze geven boomwortels meer ruimte en maken dat ze niet in aanraking met nutsleidingen komen. pic.twitter.com/q7xISxKVO7 — Stad Brugge (@StadBrugge) 12 februari 2017

Op plaatsen waar te weinig ruimte beschikbaar is, zullen de bomen verwerkt worden in zogenaamde boombanken. Zo wordt er opnieuw meer ruimte gecreëerd en zal de constructie eveneens functioneren als zitbank.