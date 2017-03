Nieuwe attractie: ontsnappen uit behekst huis

Frederik Degrande en Peter De Decker uit het heksendorp Beselare hebben een schuur omgebouwd tot 't Vervloekte Kot va'ne Hekse. Het is een escaperoom in het teken van de plaatselijke legende van Sefa Bubbels, de hoofdheks van Beselare.

Het idee is heel eenvoudig: je wordt in een kamer opgesloten en je krijgt 60 minuten de tijd om door middel van het zoeken naar sleutels, codes, aanwijzingen en door het oplossen van puzzels en raadsels de vloek van de heksen ongedaan te maken en zo binnen de tijd uit de kamer te ontsnappen. Deze escaperoom is geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar en kan gespeeld worden in teams van 2 tot 6 spelers. 'Ideaal als teambuilding, familienamiddag of een avondje uit met buren of vrienden, " zeggen de bedenkers.