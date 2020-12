Tijdens de kerstvakantie wil het concertgebouw van Brugge kinderen opnieuw laten kennismaken met cultuur, via een interactief circuit doorheen het gebouw. Dat kon vroeger al, maar het initiatief werd stopgezet tijdens de lockdown.

Vanmorgen nog is één van de attracties van het concertgebouwcircuit met een grote kraan op het dak van het gebouw gehesen. De interactieve beiaard en verrekijker om naar de stad en de haven te kijken zijn nieuw in het speelse parcours dat vanaf dit weekend weer open gaat. Dat is een tijd gesloten tijdens de lockdown. Maar nu kan het dus weer, en uiteraard coronaproof.