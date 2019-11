Nieuwe beelden van Hitler in West-Vlaanderen

Cineast Lucas Cleenewerck uit Hooglede kon de hand leggen op beelden die nooit eerder vertoond werden. Enkele filmrollen waren er zo slecht aan toe dat het veel tijd en moeite gekost heeft om die te restaureren. Het resultaat is een buitengewoon tijdsdocument.

Op de beelden is ook Adolf Hitler te zien. Een Duitse wagen met Hitler in rijdt van op de Poperingse Grote Markt de Vlamingstraat in. Lucas Cleenewerck maakte dit unieke filmdocument in opdracht van de Heemkundige Kring in Poperinge. De première is net achter de rug. Wie de filmvoorstelling gemist heeft, krijgt volgend jaar een nieuwe kans.