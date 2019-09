Damme gaat samen met de stad Brugge op zoek naar een definitieve bestemming voor het Sint-Janshospitaal, in de Kerkstraat in Damme.

De twee steden dienen samen een projectvoorstel in bij de Vlaamse overheid en rekenen op 240.000 euro subsidies gespreid over drie jaar. De hospitaalsite in Damme is in de 13de eeuw opgericht en staat sedert 2014 leeg, na de verhuis van het rusthuis naar Sijsele. Samen met de stad Brugge wil Damme nu op zoek naar een cultuur-toeristische bestemming voor de beschermde site.

Ook voor andere cultureel-toeristische zaken willen Brugge en Damme in de toekomst samenwerken.