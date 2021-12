Nieuwe bestuursploeg stelt 'de XII werken' van Langemark-Poelkapelle voor

Drie maanden na de machtswissel in Langemark-Poelkapelle is de nieuwe bestuursploeg klaar met haar meerjarenbegroting. De gemeente is financieel gezond en zet de rest van deze legislatuur vooral in op onderwijs, sport en extra groen.

De nieuwe ploeg stelt twaalf werken voor die deel uit maken van de aangepaste meerjarenplanning van het Team Nieuw Bestuur. Vergroening is er één van. Laurent Hoornaert, eerste schepen (TOPE 8920) : “Wij willen meer groen in de dorpskernen. Madonna is daar een voorbeeld van, hier is er geen groen. We gaan de pastorie afbreken en hier extra groen aanleggen.”

Een van de grotere investeringen – anderhalf miljoen euro - is de komst van een nieuwe school met kinderopvang in deelgemeente Poelkapelle. Dominique Cool, burgemeester (N-VA): “Naast een kinderopvang zou daar ook een sportinfrastructuur moeten komen die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn."

1,2 miljoen euro gaat dan weer naar de opmaak van een masterplan voor deelgemeente Bikschote. Met een nieuwe school en een herbestemming van de kerk.

Een half miljoen euro ten slotte gaat naar de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld in Langemark. Jean-Marie Callewaert, schepen openbare werken en sport (VOORUIT): ”Het kunstgrasveld voor VK Langemark Poelkapelle komt er zeker. Vermoedelijk tegen de zomer zal er een kunstgrasveld liggen in samenwerking met de club.”

Nog dit: de algemene gemeentebelasting gaat omlaag van 150 naar 120 euro voor een modaal gezin.