Nieuwe botenloods voor Brugse Koninklijke Roeivereniging

Het was een bijzonder weekend voor de Brugse Koninklijke Roeivereniging. Er was de Internationale wedstrijd Nieuwege-Brugge waar zo’n 700 roeiers aan deelnamen. Het bestuur van de roeivereniging kon ook uitpakken met een nieuwe botenloods.

De Brugse Koninklijke Roeiverenging groeide sinds corona uit tot meer dan 250 leden. Roeien is een populaire buitensport. De nieuw loods maakt deel uit van een grondige renovatie.

Het gaat om een totale investering van ruim 300.000 euro. Gelukkig doet het Brugse stadsbestuur een flinke duit in het zakje.

En er is dit weekend ook nog de Nieuwege-Brugge geroeid. Met deelnemers uit acht landen is deze opener van het roeiseizoen een populaire tweedaagse. Vooral de acht met stuurman in 'Oxford-Cambridge style' is in trek.

De Koninklijke Roeivereniging Brugge viert volgend jaar haar 155ste verjaardag.