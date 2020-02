De nieuwe brandweerpost ‘Belgiek’ van de hulpverleningszone Fluvia is officieel ingehuldigd. De twee korpsen van Deerlijk en Vichte komen nu samen in een nieuwe brandweerkazerne, vlakbij de op- en afritten van de E17.

Het nieuwe complex is nu de grootste kazerne voor vrijwilligers in de zone. In dit project staat vooral de samenwerking tussen twee korpsen centraal. Het heeft wel veel voeten aarde gehad om dit te realiseren. Het plan botste aanvankelijk op nogal wat weerstand.

Het oefenplein krijgt de naam van sergeant Wouter Vancraeynest, de brandweerman die in 2011 om het leven kwam bij een interventie op de E17.