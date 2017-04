Nieuwe brug Ingelmunster: voorbereidende werken bezig

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster.

De komende maanden wordt de omgeving van de brug over het kanaal Roeselare-Leie bouwrijp gemaakt. Zo kan de aannemer eind juni vlot van start met de eigenlijke werken: de afbraak van de oude en de bouw van de nieuwe brug. Tijdens de voorbereidende werken blijft de Dorpsbrug toegankelijk voor het verkeer.

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster maken deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

Schepen met een groter laadvermogen kunnen meer goederen in één keer tot op hun bestemming brengen. Ze worden ook couranter op onze waterwegen. Daarvoor zijn hogere bruggen nodig, zodat deze schepen vlot kunnen passeren. Daarom wordt de brug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie, een belangrijke trafiekzone, vervangen door een nieuw exemplaar.