Nieuwe burgemeester Anzegem legt eed af

In september ging een schokgolf door de gemeente toen burgemeester Claude Van Marcke (48) plots is overleden door complicaties bij een routineoperatie aan zijn hart. De burgemeester was graag gezien in de gemeente, maar ook bij collega's uit de regio. Een opvolger aanduiden bleek dan ook niet gemakkelijk. De bestuursploeg wilde eerst het afscheid van de burgemeester een plaats geven en de rust laten terugkeren. Eind vorig jaar werd dan Gino Devogelaere, als partijgenoot van Van Marcke, aangeduid door het gemeentebestuur als opvolger. Maar de aanstelling moest nog door de gouverneur goedgekeurd en officieel gemaakt worden.

Burgemeester voor één jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie nam de toekomstige burgemeester al de eerste keer het woord. Hij zei meteen dat hij niet stond te springen om Van Marcke op te volgen. Devogelare noemde zijn voorganger een bruggenbouwer tussen de partijen in de gemeente, maar ook over de gemeentegrenzen heen. Zo heeft Anzegem plannen om met buurgemeente Deerlijk samen een brandweerkazerne en een zwembad te bouwen. Beide bouwprojecten worden dit jaar opgestart.