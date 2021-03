Hij volgt Leopold Lippens op, die twee weken geleden overleed. De Groote was eerste schepen in de kustgemeente. Piet De Groote is 54 jaar en was al lang een vertrouwelijke insider in de partij Gemeentebelangen. Dat is de partij van wijlen de burgemeester. De Groote is advocaat van beroep, sinds meer dan twee jaar stond hij bekend als opvolger van Lippens.