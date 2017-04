Hij volgt CD&V- partijgenoot Luc Vanparys op. Die is 67 en wil plaats maken voor een jongere generatie. Jan de Keyser is momenteel schepen van financiën in Oostkamp en beroepshalve heeft hij een directiefunctie bij BNP Paribas. Hij is ook tien jaar partijvoorzitter van CD&V Oostkamp geweest. Vandaag legt hij dus de eed van burgemeester af, op 1 mei neemt hij effectief de fakkel over. Voor het eerst krijgt Oostkamp een burgervader die in de deelgemeente Ruddervoorde woont.