Nieuwe busverbindingen in Heuvelland

De nieuwe lijn 71 Poperinge - Mesen - Kemmel - Ieper zorgt vanaf 1 september voor een rechtstreekse verbinding vanuit het Heuvelland en Mesen naar de steden Ieper en Poperinge. Vandaag heeft de regio Heuvelland geen vaste verbinding naar Ieper of Poperinge, er rijden enkel een aantal ritten per dag.

Alle dorpen verbonden

Met de komst van de nieuwe lijn 71 komt er nu een vaste verbinding op weekdagen, in de spits om het uur en overdag om de twee uur. De nieuwe lijn rijdt vanuit Heuvelland en Mesen naar Poperinge via Dranouter, Westouter en Reningelst en naar Ieper via Wijtschate, De Klijte en Dikkebus. Zo zijn alle dorpen in de regio voortaan verbonden met openbaar vervoer. Lijn 71 zorgt bovendien voor een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis van Poperinge.

Extra lijnen tijdens de spits

Naast de nieuwe, vaste verbinding met lijn 71 komen er ook drie nieuwe lijnen in de spits op schooldagen:

Lijn 711 Ieper – Kemmel - Dranouter – Loker

Lijn 712 Ieper – Kemmel – Mesen – Le Bizet

Lijn 713 Kemmel – De Klijte – Loker

Zo zorgen we in de spits voor een snelle verbinding tussen de scholen in Poperinge, Kemmel en De Klijte.

Meer informatie vind je vanaf midden juni op de online kanalen van De Lijn en via affiches aan de haltes.