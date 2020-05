Nieuwe campagne moet leed van de vissers verlichten

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) start binnenkort een nieuwe campagne om het leed van de vissers door de coronacrisis te verlichten. Dat zei minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement na een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen).

De vissers hebben het niet makkelijk door de crisis. De afzetmarkten zijn fel verminderd en de prijs van vis is gemiddeld met bijna een derde gedaald. VLAM heeft op de website 'Lekker van bij ons' al een lijst gepubliceerd met alle vishandelaars die tijdens de crisis open blijven. Binnenkort start een nieuwe campagne om 'Lekker van bij ons' als merk in de kijker te zetten, ook hier zullen gerechten met vis onderdeel van uitmaken.

"Ook onze vissers krijgen het hard te verduren door de coronacrisis", zegt Crevits. "We nemen verschillende maatregelen om hen te steunen en maken promotie bij de consument voor de vis die zij vangen. Via verschillende initiatieven van VLAM sporen we de consument aan om regelmatig een stukje vis van bij ons op het thuismenu te zetten."

"Deze crisis toont het belang van de lokale productie van ons voedsel, zoals vis", reageert Vaneeckhout. "Het belangrijkste is nu te zorgen dat de aandacht voor de korte keten echt verankerd wordt. Het zal nodig zijn om onze visserijsector te herlanceren."

