Nieuwe campusrector Kulak zet in op onderzoek

Desmet staat bekend als iemand die gaat voor innovatie en onderzoek, twee zaken die hij ook tijdens zijn vice-rectorschap van KU Leuven wil uitdragen. Zo is hij onder meer oprichter en coördinator van de KULAK-onderzoeksgroep rond educatieve technologie.

"Kulak is een onderwijsinstelling, maar vooral een onderzoeksinstelling waar innovatie belangrijk is. Een universiteit zonder onderzoek is geen universiteit. Wat dat betreft zijn we een verborgen parel in West-Vlaanderen", zegt de nieuwe campusrector.

Piet Desmet start zijn termijn als vicerector op 1 augustus.