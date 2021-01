Nieuwe cargoluchtbrug tussen Oostende en Birmingham

Die komt er door de brexit. De cargoluchtbrug heeft als doel de toeleveringsketens in beweging te houden en eventuele storingen en vertragingen in de havens, als gevolg van de brexit, snel te kunnen counteren. Vertragingen kunnen leiden tot grote problemen voor vracht waarvoor snel transport noodzakelijk is. Zoals medische of bederfbare goederen.

Vanaf vandaag zal Jota Aviation dagelijks twee vluchten inzetten vanuit Birmingham naar Oostende. Die zullen uitgevoerd worden met een BAe 146 Freighter-vliegtuig. Afhankelijk van de nood kan Jota Aviation de capaciteit opvoeren of verlagen.

Luchthaven Oostende - Brugge is alvast verheugd met de cargo-ontwikkelingen op de luchthaven. "De nabijheid van het Verenigd Koninkrijk en de snelle uitvalswegen naar Nood-Frankrijk, Nederland en de rest van het Europese vasteland zijn samen met de flexibiliteit een grote troef van onze luchthaven".