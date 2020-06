Nieuwe deelfietsen in Kortrijk en Kuurne

De fietsen, die voorzien zijn van slimme sloten, zijn makkelijk te gebruiken met behulp van een app op de smartphone. EEn jaar lang zal het eerste kwartier van een ritje met de deelfiets gratis zijn. De twee opeenvolgende jaren betaal je daar een halve euro voor. Een uurtje kost je twee euro, vier uren zeven. Er is ook een abonnementsformule.

Drop on/drop off

Het grote verschil met het vorige deelfietsensysteem is dat je de fiets niet zomaar overal kan sluiten en achterlaten. Donkey Republic werkt met drop on/off zones. Het ontlenen en terugbrengen van fietsen kan enkel in die drop off zone. De zones zijn gemakkelijk terug te vinden en worden duidelijk aangegeven in de app. In Kortrijk zullen 200 deelfietsen beschikbaar zijn, in Kuurne 20. Fietsen die in Kortrijk opgepikt kunnen uiteraard ook in Kuurne in de drop-off zones terug achtergelaten worden, en omgekeerd.

De fietsen kregen ook een look & feel en alle fietsen kregen een originele naam. Vaak gaat het om namen die naar bekende Kortrijkzanen verwijzen zoals Marcel (Kint) en Johny (Turbo).