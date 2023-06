Nieuwe elektrische bussen in Brugge zorgen voor minder bediende haltes: "We spreken over 185 haltes minder"

In de Brugse binnenstad rijden vanaf 1 juli zeven nieuwe elektrische bussen van De Lijn. Ze passen in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad dat ook dan in werking treedt.

De zeven nieuwe bussen rijden volledig elektrisch, zijn iets kleiner, stil en wegen 2 ton minder dan gewone dieselbussen. "De boodschap van De Lijn is: beweeg mee met minder CO2. Vandaar dat we volop moeten inzetten op die elektrificatie", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Meer overstappen

Brugge start met zeven exemplaren, maar het moeten er nog meer worden. Die zullen vooral de binnenstad bedienen op slechts twee lijnen. Dat betekent ook minder bussen, maar wel vaker overstappen.

"Dat betekent dat we afstappen van het vroegere stermodel waar alle bussen door de binnenstad reden, naar het overstapmodel waarbij men op twee cruciale plaatsen, ofwel Het Zand ofwel aan het station moet overstappen. Wanneer je bijvoorbeeld van Assebroek naar Sint-Andries wil, moet je op één van deze twee plaatsen overstappen om dan je bestemming te bereiken", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Minder bushaltes

Tegelijk verdwijnen ook veel haltes in de deelgemeentes en moeten sommige busgebruikers wat verder stappen om een halte te vinden.

"De Lijn heeft een bepaald budget en de keuze is gemaakt om op die lijnen en plaatsen waar veel mensen opstappen, te zorgen voor meer openbaar vervoer. Terwijl het bochtenwerk in de kleine wijken achterwege wordt gelaten", zegt De fauw.

Kritiek

Maar op het plan is al langer kritiek. Aan de stelplaats van De Lijn in Brugge was er een actie van busgebruikers die het niet eens zijn met het nieuwe bussenplan.

Vooral de ouderen en mensen met een beperking zullen volgens hen veel moeilijker de binnenstad van Brugge kunnen bereiken. "We spreken over 185 haltes die verdwijnen in stedelijk gebied. Dat is 32 procent. Dat betekent ook dat de afstand tot bepaalde haltes 400 tot 500 meter zal zijn", klinkt het.