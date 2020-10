Nieuwe fase brengt nog meer Brusselse patiënten naar ons

Nu vangen ook ziekenhuizen in Knokke-Heist, Brugge en Oostende Brusselse Brusselse patiënten op. Voorlopig is er geen probleem, zeggen de ziekenhuizen. Maar West-Vlaanderen hinkt een paar weken achter. Wat als er binnen een paar weken een even grote toename van het aantal West-Vlaamse coronapatiënten is als nu in Brussel, vragen sommige artsen zich af.

"Zeer zware herfst"

De bedoeling van de overschakeling naar fase 1A is om ziekenhuizen ook toe te laten COVID-patiënten beter te spreiden. Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro: "De nieuwe fase zal een effect hebben op de andere zorgen. Maar waar we midden maart nog alle niet-dringende zorgen moesten stopzetten, zullen we vandaag nog steeds zo veel mogelijk niet-dringende zorgen blijven verlenen", aldus Cloet.

Het zou de bedoeling zijn om consultaties en dagziekenhuis alvast maximaal te vrijwaren. De ziekenhuizen gaan nu bekijken hoe ze hun infrastructuur en personeel zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, benadrukte eerder maandag dat de ziekenhuizen beter voorbereid zijn dan in maart, maar dat het hoe dan ook een moeilijke periode wordt. "We hebben uiteraard lessen getrokken uit de eerste piek en slaan nu veel vroeger alarm", aldus Meyfroidt. "Maar het staat vast dat we voor een zeer zware herfst staan."

