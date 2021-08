Nieuwe fase van werken op N31, veel hinder verwacht

Morgenochtend vroeg start het Agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe fase in de onderhoudswerken op de Expresweg (N31) in Brugge.

Daarbij wordt het wegdek ter hoogte van de tunnel onder de Koningin Astridlaan vernieuwd. De werken situeren zich tussen de Wittemolenstraat en de afrit Torhoutse Steenweg richting kust. In een eerste fase werkt Wegen en Verkeer op de weg richting kust. Eind september, na het WK, wisselt de werf van kant, naar de weghelft richting E40. In beide richtingen moet het verkeer over 1 rijstrook waardoor er ernstige verkeershinder zal zijn.

Afrit Torhoutse Steenweg (N32) richting kust afgesloten in augustus

Tijdens de werken blijft het verkeer op de Expresweg altijd mogelijk in beide richtingen. Wanneer er gewerkt wordt op de weghelft richting kust (begin augustus-begin september), rijdt al het verkeer op de andere weghelft. Elke rijrichting beschikt over één rijvak. Dit zal ernstige hinder met zich meebrengen, vooral tijdens de eerste dagen. Gedurende deze periode is de afrit Torhoutse Steenweg (N32) richting de kust afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de afrit aan Koningin Astridlaan. Richting E40 blijven alle op- en afritten beschikbaar. Tegen eind augustus of begin september zijn de werken in de rijrichting kust afgerond. Vervolgens gaat de rijweg weer open. Pas na het WK wielrennen (van 18 tot 22 sept) zullen de werken in de andere rijrichting (richting binnenland) opstarten. Ook die werken zullen een maand duren.

Afrit Koningin Astridlaan richting E40 afgesloten vanaf eind september

Vanaf eind september tot eind oktober is de weghelft richting E40 aan de beurt. De verkeerssituatie is dan omgekeerd: al het verkeer rijdt op de weghelft richting kust en het verkeer moet in beide rijrichtingen over 1 rijstrook. Gedurende deze periode is de afrit Koningin Astridlaan richting E40 afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de afrit Torhoutse Steenweg (N32). Het verkeer vanuit de Koningin Astridlaan kan de Expresweg blijven oprijden. Richting de kust blijven alle op- en afritten beschikbaar.

Alle info en omleidingskaartjes vind je op wegenenverkeer.be/brugge.