In Oostende is een nieuwe ferry-verbinding met Groot- Brittannië gestart. Het gaat om een zeilende veerdienst naar Ramsgate.

De laatste afvaart tussen de twee havensteden is ondertussen al tien jaar geleden door het faillissement van Trans Europa Ferries. De Nederlandse rederij Fair Ferry blaast de route nieuw leven in met de tweemaster “ MORGENSTER “. Vierentwintig passagiers scheepten in voor deze eerste oversteek. De Nederlandse rederij die de oversteek organiseert spreekt van een combinatie van romantiek en avontuur, waarbij de passagiers zich aan heel wat mogen verwachten.

Lange oversteek

De overtocht varieert tussen de tien en dertig uur. Het is dus niets voor gehaaste reizigers. Het gaat om een emissievrije oversteek. De “MORGENSTER” gebruikt de motor enkel om de haven uit en in te varen. Voor de rest is het kijken uit welke hoek de wind blaast. Het is dan ook een echte zeilervaring.

De zeilende veerdienst is voorlopig een test. Als dit een succes wordt, zal er in de zomer geregeld gevaren worden tussen Oostende en Ramsgate. De reis heen en terug kost tussen de 800 en 1200 euro.